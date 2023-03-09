男團AcQUA源少年將於3月25、26日在信義劇場Legacy MAX舉辦演唱會。他們在8日舉辦活動，談到16歲的團員須弘道因課業跟團員較少聚一起，活動頻頻出現5缺1的狀況會擔心嗎？黃莑茗緩頰：「合體時間蠻多的，須須因為課業會特別關心他一下，我相信他會自己準備好，不用太擔心。」

這也是他們出道後的首次演唱會專場，而距離演出只剩半個月，成員們正緊鑼密鼓籌備中，除了精心編排歌單和表演內容外，日前更驚喜宣布邀請FEniX、派偉俊擔任嘉賓，盼呈現全新的音樂舞台，與大家共創難忘且美好的回憶。

團員們近日努力運動、練唱等，為了在演唱會上呈現最佳體態，林毓家表示，目前已瘦了5公斤，仍會繼續運動和控制飲食，「每天幾乎都會跑步，因為要演唱會了，一次要跳滿多首歌，肺活量滿重要的。」

李秉諭維持運動習慣，一天去做重訓，另一天是有氧運動，兩天兩天替換，重訓會分肩膀、胸部跟背，兩天一次這樣替換練，飲食控制則是攝取蛋白質比較多，早餐著重在補充蛋白質，中餐基本上不會吃，晚餐是健康餐盒，「目標是規定自己每天都要這樣，因為演唱會快到了，會堅持下去。」