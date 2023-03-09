路透社引述3名知情人士所言報導，荷蘭政府最快將於今天通知國會，政府計畫研擬其他規定，管制半導體技術出口，藉此保護國家安全。

路透社報導，美國去年10月對中國祭出晶片出口管制措施，旨在遏止中方的半導體製造能力，並且拖慢中國軍事發展。

荷蘭政府在採取這項措施之前，已與美國及日本商討數月，美國政府試圖推動盟友對中國採取類似的晶片出口管制措施。

今年二月初，美國官員承認，華府和日本與荷蘭之間存在一項協議，擬對出口到中國的半導體製造設備實施新禁令。（譯者：陳正健）1120309