英國哈利王子與妻子梅根馬克爾的發言人今天表示，兩人愛女莉莉貝（Lilibet Diana）公主已在美國受洗。這是莉莉貝首次被公開以公主頭銜稱呼。
哈利王子（Prince Harry）與梅根馬克爾（Meghan Markle）的發言人指出：「我可以證實，洛杉磯大主教泰勒（John Harvey Taylor）已於3月3日週五為莉莉貝公主受洗。」
英國廣播公司（BBC）報導，這是莉莉貝首次被公開以公主頭銜稱呼，並證實哈利夫婦將讓他們的孩子們使用王室頭銜。
據報導，莉莉貝出生時未獲公主頭銜，因為她當時不是英國君王的孫女，但在哈利的父親查爾斯三世（King Charles III）登基為英國國王後，莉莉貝獲得擁有公主頭銜的權利。
她的全名為莉莉貝．黛安娜，是哈利夫婦的第二個小孩，她的名字取自於已故英國女王伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II），以及哈利的已故母親黛安娜王妃（Princess Diana）。（譯者：陳正健）1120309
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