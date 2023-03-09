【愛傳媒黃珊珊專欄】每年的婦女節，我都必須重申一次，我對這個節日很有意見，為什麼沒有先生／男士節？

為什麼一定要特別有個節日推動男女平等？

男女除了在生理構造上，本來就應是平等的，而非需要出來大聲爭取才能夠有平等的地位。

在這個想法的基礎上，我也致力於打造男女的生理平權，希望女性不用花費多餘的錢去正常的過每一天。

兩年前，我看到一則新聞非常震撼「當時的紐西蘭總理傑辛達·阿德恩宣布，9歲到18歲女學生的生理用品由政府負擔。」

當時臺北市政府也編列7000萬元預算，開啟了「國中生理用品供應試辦計畫」，並於2022年全面在臺北實施。接著，受到立法院的重視要求各級學校比照辦理。

2月12日，教育部表示，將於112學年度實施「高中以下學校免費發放女性生理用品，其中包含有急用的學生可定點取用，及弱勢學生將個別發放，採取雙軌提供方式。」

臺灣要離開月經貧窮，要在性別教育跨一步。

生理上的不平權，我們能用立法與制度來改善，但在生活上的不平等，我要呼籲從每個人的身上去改善！

讓女性不用特別去爭取平等，不用每天將性別平等掛在嘴巴上、設立節日才能享有男性的生活。

作者為前台北市副市長

照片來源：作者提供。

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