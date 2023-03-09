【愛傳媒簡秀枝專欄】3月8日是「三八婦女節」，婦女的重要性在那裡！？台灣的母親，有著怎麼樣的容顏？！

2014 年法國世界水彩大賽金牌獎的得奬作品《慈母》，就是描述台灣母親的經典創作，讓世界看到。

該作品，出自藝術家程振文（1964-）手筆，他取材自新竹縣南埔的陳姓客家阿嬤，以細膩彩筆，捕捉台灣阿嬤的歲月容顏，倍為出色，彷彿成為勞苦功高台灣母親的共同縮影。

花白髮絲，深刻皺紋，樸實無華中，有著逆來順受的歲月烙痕，宿命中乍見樂觀與豁達，熠熠人性輝光，令人動容。

7日傍晚，一趟風城之行，慈母在新竹市不起眼的老公寓加蓋頂樓上，見到孜矻創作的藝術家程振文，以及牆上錯落作品。

2002年丈母娘袁江銀妹（1935-2002）在自家門口被疲憊趕路的轎車司機撞及，傷重不治。2010年母親莊美英（1931-2010）也因病過世，兩位在他心目中吃苦耐勞的至親過世，讓他陷入綿綿不絕的哀痛與悲戚中。

丈母娘拉拔7個小孩長大成人，母親更生育、養育了他們10個手足，在鄉下討生活不易，身為一家之「煮」，食指浩繁，備極艱辛。

程振文體認到那一代台灣女人，面對社會經濟的發展、轉型，扮演極吃重角色，因此，他希望把對自己母親與丈母娘的思念出發，擴大彩繪，為那整個時代、勞苦功高的台灣母親們致敬。

從此，滿載皺紋的臉孔牽引著他，在阡陌縱橫的歲痕𥚃，透過他的銳眼觀察與彩筆描述，不僅栩栩如生，更是慈暉滿溢，對天下母親作了最直接詮釋與頌揚。

程振文不辭勞苦，上山下海，覓尋感動的母親顏容，他以不期而遇的方式，迎接入畫的最佳女主角，描繪對象，從新竹縣南埔的客家阿嬤、北埔的90歲高齡養女阿婆、由汕頭逃難來台的醫生娘阿嬤、北竿芹壁村的馬祖阿嬤、東引鄉樂華村馬祖阿嬤、花蓮豐濱鄉噶瑪蘭阿嬤、新竹峨眉十二寮阿婆、霄裡阿婆、新竹五峯鄉泰雅阿嬤等，不同的生命輪廓，每張面容都埋藏著堅苦卓絕，不屈不撓，龎大的生命能量，令人打從心底佩服。

人的生命有其極限，尤其上了年紀的人，說走就走，但被凝結定格的藝術創作，可以成為不朽，創造永恆，與日月同輝！

作者為典藏雜誌社社長

照片來源：作者提供。

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