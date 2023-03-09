陳靈是世界上首位專業的玩具鋼琴演奏家，提升玩具鋼琴演奏的藝術性，使玩具鋼琴成為正規的演奏樂器。（郭吉銓攝）

音樂家陳靈表示，她的人生受到約翰．凱吉的影響很大。（郭吉銓攝）

陳靈42年前來台時，是以古典音樂鋼琴家身分來台，這次來台，是以劇場表演身分受邀來台，她表示，人生際遇很奇妙，42年前來台時，國家兩廳院還沒蓋好，如今，她連演奏曲目都不一樣了。（郭吉銓攝）

相隔42年，音樂家陳靈再度來台演出，和42年前來台時不一樣，當時她是演奏整場古典音樂曲目的鋼琴家，這次她是一位藝術家、一名演員，同時也是音樂家和玩具鋼琴演奏家，將演出結合音樂、劇場的作品《龍族女兒不流淚》。（郭吉銓攝）

相隔42年，音樂家陳靈再度來台演出，和42年前來台時不一樣，當時她是演奏整場古典音樂曲目的鋼琴家，這次她是一位藝術家、一名演員，同時也是音樂家和玩具鋼琴演奏家，將演出結合音樂、劇場的作品《龍族女兒不流淚》，她將折磨她的強迫症轉化為創作，她表示，「如果要用一句話概括這部作品，我會說這齣戲就是描述我怎麼受到苦難，進而變成藝術的作品。」

陳靈表示，雖然整部作品看不見「強迫症」這三個字，她想和年輕人分享，「強迫症是我自己遇到最大的敵人，我也不希望遇到這件事，但我想說的是，即便有這樣的問題，人生依然可以前進。」

陳靈表示，她希望透過這部作品傳達給觀眾，「假如人生有類似的問題，或是有其他令你們感到苦惱的問題，要相信自己，不要放棄，你的人生還是可以成就某事。」

陳靈出生於1945年，她來自新加坡，是茱莉亞音樂學院第一位獲得博士學位的女性。1981年她和美國當代音樂大師約翰．凱吉相識，凱吉啟發了她對音樂的觀點，使她對於實驗性的音樂充滿興趣，她也是世界上首位專業的玩具鋼琴演奏家，提升玩具鋼琴演奏的藝術性，使玩具鋼琴成為正規的演奏樂器。

再次來台，陳靈笑著說，人生的際遇真的很有趣，「上一次來台灣的時候，兩廳院還沒有蓋好，這次再來，我是以劇場藝術家、玩具鋼琴演奏家的身分前來，參與這個享譽國際的台灣國際藝術節演出。」

陳靈表示，她從小學芭蕾也學鋼琴，最初是大她3歲的姊姊先開始學琴，那一年她6歲，天天聽著姊姊彈琴，也跟父母吵說想學琴，「但爸媽覺得我那時年紀太小，還不用學，我開始抗爭，如果不讓我上鋼琴課，我就不去上學了，後來爸媽妥協，我可以開始學鋼琴了。」

10歲時，陳靈一度猶豫要繼續跳芭蕾，還是要當鋼琴家，真正的轉戾點是14歲時，有位茱莉亞音樂院的教授到新加坡，陳靈正好有機會演奏給他聽，教授鼓勵她可以繼續學琴，為此，陳靈下定決心走音樂的路，16歲時獨自到紐約讀茱莉亞音樂院，「那時我年紀很小，很想家，沒有網路、沒有E-mail，只能透過手寫信寄回家。」

1981年對陳靈是重要的一年，她遇見約翰．凱吉。她表示，人生深受這位大作曲家的影響，「我把人生分為『凱吉前』和『凱吉後』，他是一個像先知一樣、很能見微知著的人，具有前瞻性，能引領時代風潮，是極簡主義音樂先鋒。1948年他就已經專門為玩具鋼琴創作樂曲，真的是先知型的人。」

1992年約翰．凱吉驟逝，紐約林肯中心邀請陳靈演奏一場向他致意的音樂會，陳靈在安排曲目時，希望呈現其音樂內涵的廣博和多元，包括預置鋼琴，還有以撥弦、敲弦、拉弦等方法演奏鋼琴，以及玩具鋼琴等不同曲目，陳靈真正開始鑽研玩具鋼琴演奏，就是從這場紀念音樂會開始。

陳靈表示，她練習約翰．凱吉為玩具鋼琴寫的曲子時，深受啟發，「我從沒想過原來玩具鋼琴演奏這麼難，是真正的音樂演奏，也是第一次發現，原來玩具鋼琴的發展潛力無限。」

愛上玩具鋼琴的陳靈，開始試著將喜歡的曲目改編成玩具鋼琴演奏曲，「我其他作曲家朋友也愛上玩具鋼琴神奇的聲響，他們開始創作，很快就累積了一整場玩具鋼琴音樂會的曲目數量。」

1997年，陳靈錄製首張玩具鋼琴曲目的專輯《The Art of the Toy Piano》（玩具鋼琴的藝術），受到樂壇矚目，陳靈表示，「『玩具鋼琴演奏家』在英文上說起來有點荒謬好笑，我也常常開玩笑說自己是茱莉亞音樂院第一個女性博士，然後我現在在彈玩具鋼琴。而玩具鋼琴音樂，現在真正成為一種音樂類型，就和小提琴演奏、鋼琴演奏是一樣的事情。」

陳靈表示，作為玩具鋼琴演奏家，總有很多故事可以說，而玩具鋼琴帶著她走訪世界各地，她曾經在貝多芬位於德國波昂的故居演奏、在卡內基音樂廳演奏，現在又因此能夠回到台灣演奏。

陳靈回憶，約翰．凱吉過去曾跟一位朋友說：「陳靈是一個很好的女演員。」陳靈說，當時她聽到這句轉述時，並不了解是什麼意思，「原來他一開始就認為我可以在劇場有發展，我現在終於可以理解了。」

陳靈從小就無法停止數數，而命運的數字，也像是有所依循和座標，陳靈上一回來台，與相識約翰．凱吉是同一年，都是1981年。但不管日子過得再久，陳靈一坐到鋼琴前，都能瞬間沉浸在音樂的世界裡，如同當年那位喜愛音樂的6歲小女孩一樣。

《龍族女兒不流淚》演出將於3月10日至12日在台北國家兩廳院實驗劇場登場。