懸案成謎，警方懷疑「最親近的他」恐是命案最大嫌疑人！2000年宜蘭父子雙屍案，警方懷疑同住的小兒子涉嫌重大，檢方以殺人罪起訴，但法院卻判決無罪。同樣案情詭譎的還有2021年間台北信義區松德路楊姓男子在自家失蹤案，他和弟弟因為房產鬧上法院，姊妹懷疑是弟弟為了財產下殺手；另外台中1名男子的奶奶和大學女友接連人間蒸發，由於遲遲未發現屍體、也找不到兇器，警方懷疑男子就是涉案人但苦無證據，成了近年熱門懸案。

23年前宜蘭三星一處荒涼的消波塊放置場，民眾驚見2具白骨，隔了2個月法醫檢驗報告結果出爐，證實2死者為一對父子，不過父子同時失蹤遭燒死，同住的小兒子卻未報警、態度淡定，警方查出小兒子愛賭、欠下賭債，工作也有一搭沒一搭，但卻得養家照顧嚴重氣喘的父親和智能障礙的大哥，相當吃力，甚至還和妻子離婚，3人同住爭吵不斷，警方懷疑小兒子可能因此種下殺機，涉嫌重大。

雙方在偵訊時過招連連，小兒子否認殺人，最後檢方依照《殺人罪》起訴，但是法官認為沒有直接證據，莊家父子怎麼死的，又是如何陳屍在蘭陽溪畔消波塊堆置場，凶器也未尋獲，也考量警方密集對其進行測謊，對結果抱持疑問，一、二審判決小兒子無罪，宜蘭父子命案的兇手仍未伏法。

另外，警方認為血濃於水的手足恐是命案兇手的還有類似案例，2021年6月間台北信義區1名57歲楊姓男子買午餐返回家中後，社區監視器拍下他進入自家，未料竟是他最後身影，楊男詭異在家中消失，他的姊妹們遍尋不到人而報警，懷疑是弟弟為了房產殺害楊男。

警方獲報後，曾動員搜山10多次仍未果，遍尋不到楊男屍體，也未曾發現兇器。去年底，檢警根據楊男住家內廁所有微量血跡，不尋常的用水量以及弟弟連爬3天山而將他拘提到案，檢方偵結後依《殺人罪》聲押禁見，其妻則限制住居；但法院召開羈押庭後將弟弟裁定請回。

警方懷疑台中阮姓男子涉及大學女友和阿嬤失蹤案，不過由於未找到阿嬤屍體和凶器，一、二審均判阮男無罪。（圖／本刊資料照）

同樣詭異、警方懷疑是「最親近的他」犯案的還有台中1名阮姓男子。他的大學女友16年前失蹤，接著8年前他的親阿嬤也人間蒸發，從他的電腦搜尋紀錄，警方發現「徒手殺人」、「氰化物中毒」、「保險人更換」等查詢字串，對照2015年間阿嬤不見等時間，加上他和母親聯手解約保單，私吞其400多萬存款和保險金，警方進而在家中搜出阿嬤的假牙、健保卡等，檢察官依照《殺害直系血親罪》起訴建請求處死刑，但台中地院、台中高分院都認為，缺乏阮男殺害阿嬤的強力直接證據，針對《殺害直系血親》部分，一、二審判決他無罪；不過鯨吞阿嬤存款部分則依《偽造文書》與《詐欺罪》判刑3年6月。

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