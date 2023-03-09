宏碁於8日晚間發出重訊聲明，被竊取之資料為提供海外商業夥伴下載所需產品文件，但強調存放上述相關資料之伺服器並未遭破壞入侵，而是因某廠商密碼保存與管理不當，遭到無權限者非法使用。

此外，相關資料為維修所需產品資料等，並無個人資料或客戶資料外洩，對宏碁公司營運未造成重大損害或影響。

宏碁表示，已對此事採取適當因應措施，公司亦將持續強化資安架構與管理以保持營運持續性及資料完整性。同時宏碁也以自身案例提醒各企業及機關，遵循資訊安全原則並對於網路異常狀況要更加警覺。