宏碁於8日晚間發出重訊聲明，被竊取之資料為提供海外商業夥伴下載所需產品文件，但強調存放上述相關資料之伺服器並未遭破壞入侵，而是因某廠商密碼保存與管理不當，遭到無權限者非法使用。
此外，相關資料為維修所需產品資料等，並無個人資料或客戶資料外洩，對宏碁公司營運未造成重大損害或影響。
宏碁表示，已對此事採取適當因應措施，公司亦將持續強化資安架構與管理以保持營運持續性及資料完整性。同時宏碁也以自身案例提醒各企業及機關，遵循資訊安全原則並對於網路異常狀況要更加警覺。
近兩年OEM、ODM屢成為駭客攻擊目標，品牌廠宏碁近日再傳遭駭客侵入竊取產品相關文件之伺服器，致部分內部資料外洩，有多達160GB的文件內容被放到暗網上不法兜售。
宏碁於8日晚間發出重訊聲明，被竊取之資料為提供海外商業夥伴下載所需產品文件，但強調存放上述相關資料之伺服器並未遭破壞入侵，而是因某廠商密碼保存與管理不當，遭到無權限者非法使用。
此外，相關資料為維修所需產品資料等，並無個人資料或客戶資料外洩，對宏碁公司營運未造成重大損害或影響。
宏碁表示，已對此事採取適當因應措施，公司亦將持續強化資安架構與管理以保持營運持續性及資料完整性。同時宏碁也以自身案例提醒各企業及機關，遵循資訊安全原則並對於網路異常狀況要更加警覺。
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