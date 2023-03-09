民進黨中執會8日議決2024年總統及區域立委提名初選作業選務相關事項，黨主席賴清德表示，不鼓勵現任議員投身2024立委選舉，然而艱困選區或無民進黨現任立委選區除外，被外界視為綠版「大局條款」。國民黨籍高雄市議員白喬茵對此痛批，民進黨此舉根本是雙標，且賴清德不修黨章約束，只敢口頭喊喊。

白喬茵8日在臉書指出，賴清德對於2024立委選舉的喊話，根本就是一段廢話，好像男生告訴你「我此生只追你一人，但如果出現比你更正的妹子除外」，且民進黨這八年來張燈結綵地經歷世代交替，然後他黨世代交替就是萬惡不赦？到底要雙標幾百年？

對於賴清德推出的綠版「大局條款」，白喬茵質疑，請問該黨這幾位比較知名的立委，如高嘉瑜、何志偉、吳思瑤、黃國書、蔡適應，是孫悟空橫空出世還是天上掉下來的禮物？哪個不是從地方議員轉戰中央立委?

白喬茵怒轟，「帶職參選」這個問題歷年來都有朝野立委在討論，但如果身為黨主席的賴清德不敢修黨章約束，只會口頭喊喊反對帶職參選，那要不要乾脆也連黨內2026想選市長的人通通一起喊不准參選本屆立委？反正喊多少都免錢。她最後還嘲諷，「以為賴清德多想改革？矯情。」