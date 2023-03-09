強輻射冷卻效應影響，氣象局觀測今晨最低溫在高雄內門9.8度，氣象專家吳德榮表示，今天到周日白天全台晴朗，周日晚起鋒面挾冷空氣南下，北部、東部變天，下周一北部、東部有雨，從周日晚起一路冷到下周三清晨，最冷時刻在下周二、三清晨，部分平地下探8度左右。

吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄指出，今（9日）各地晴朗，白天各地微熱、早晚偏冷，日夜溫差很大，早出晚歸、應注意衣著調適；各地相對濕度偏低、要補充水分；天乾物燥、也要小心火燭。北部氣溫11至27度，中部11至28度，南部10至30度，東部12至30度。

吳德榮說，明起至周日（10至12日），各地持續晴朗，白天各地微熱，早晚偏涼微冷，日夜溫差很大，西半部晨間易起霧，注意交通安全。

吳德榮表示，周日晚起鋒面抵達、挾冷空氣南下，北、東天氣明顯轉變。鋒面快速通過，下周一（13日）北、東有雨，氣溫遽降、天氣轉冷，下午雨漸停轉乾冷。下周二、三（14、15日）天氣晴朗、清晨將出現最低氣溫，白天氣溫逐日漸升。最新模擬強度略微調弱，以「大陸冷氣團」的機率為最高，台北測站約可降至13、14度，夜間因強輻射冷卻加持，部分平地清晨將下探8度左右，仍應注意模式的調整。