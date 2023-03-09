Netflix紀錄片《以神之名：信仰的背叛》講述韓國四大邪教惡行，其中「攝理教」教主鄭明析長期以宗教名義性侵女教友，受害者是遍佈全亞洲更高達上萬人，對此，台灣一名身處攝理教近3年的網友，在看過紀錄片得知教主的惡行後震驚不已，而他也透露難以退出的原因令他相當茫然。

台灣一名攝理教友日前在《Dcard》發文表示，自己目前已加入攝理教進3年的時間，在這期間就曾聽過教主經常被攻擊，更稱這是「為了大家所必須承擔的罪」且教內的人員也告知他不要去搜尋相關資訊，而他也就從未主動去搜尋教主的過去。

直到近期紀錄片播出引發熱議，再加上論壇上許多人在討論網紅阿滴是否曾為教徒一事，即使當時教友提醒他不要去看，但基於好奇他還是去搜尋及觀看紀錄片，但當他點開後瞬間傻眼「這絕對是老師的聲音，我聽過無數次的，在宣傳影像中那充滿活力和激情的聲音，此時此刻卻說出『我高潮了50次』、『你的屁股真大』諸如此類不堪入耳的話語，我不敢相信自己剛剛聽到了什麼」。

接著，他透露，當初是因攝理教是用科學的方法來解讀聖經而被吸引，雖沒有特別相信鄭明析，但他卻信奉著教主所傳授的話語「那些我深信不疑、引以為戒的話語；那些我帶入到生活中去的話語，被鄭明析用來侵犯女生時，我感覺到五雷轟頂」另外，他看到鄭明析被抓那一幕時，僅穿著泳褲與2名穿著比基尼的女信徒在帳篷裡「我覺得我對他的最後一張濾鏡也破滅掉了，這種人不配成為神派遣下來的容器，不配以神的名義發言」。在紀錄片中，香港移民局人員前往鄭明析住處逮補時，發現他正與女信徒野戰，官方人員要他穿內褲及外褲時，旁白人員指出他正升旗站不直，穿好褲子離開帳棚更暴怒拍打攝影機， 不堪人目畫面全被拍。

不過，他表示，由於家人不在身邊，所以攝理教的教友們成了最照顧他的人「他們真的都很善良，但這群善良的人，卻信奉著惡魔一樣的鄭明析」讓他難以切斷與他們的聯繫，且教會勢力已經深入學校，擔心會影響到未來就業發展，但若待在教會裡，將會繼續聽到教主的話語，讓他感到十分迷茫。

文章曝光後，許多網友紛紛給予他建議「絕對要趕快抽離，不要再想著進去得到什麼好處了，你講的那些好處根本就是隨便一個朋友圈都可以得到的」、「我相信宗教某種程度也是幫助找回自己的過程，至少你現在已經有覺知這件事對你自己來說是錯的，而要不要選擇繼續留在錯誤的環境你自己會有答案的」。