龍巖在2020已經正式完成世代交替，李世聰女兒Kelly Lee接棒出任董事長，上任後積極推動年青化，在2021年的董監事改選時也把夫婿林孟叡帶進董事會。
龍巖聲明表示，李世聰總裁一生推動生命產業改革與發展，引領產業創新，樹立業界優良典範，龍巖人將秉持總裁精神理念，繼續提升生命產業服務。
至於有關治喪事宜，龍巖表示，目前正進行籌備中，龍巖集團感謝各界關心。
殯葬大亨龍巖(5530)創辦人李世聰昨(8)日上午因病辭世，享壽65歲。龍巖集團發表聲明指出，李世聰安詳離世，家屬、子孫等陪同在側，圓滿走完人生旅程，目前治喪事宜正在籌備中。
龍巖在2020已經正式完成世代交替，李世聰女兒Kelly Lee接棒出任董事長，上任後積極推動年青化，在2021年的董監事改選時也把夫婿林孟叡帶進董事會。
龍巖聲明表示，李世聰總裁一生推動生命產業改革與發展，引領產業創新，樹立業界優良典範，龍巖人將秉持總裁精神理念，繼續提升生命產業服務。
至於有關治喪事宜，龍巖表示，目前正進行籌備中，龍巖集團感謝各界關心。
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