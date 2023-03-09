龍巖在2020已經正式完成世代交替，李世聰女兒Kelly Lee接棒出任董事長，上任後積極推動年青化，在2021年的董監事改選時也把夫婿林孟叡帶進董事會。

龍巖聲明表示，李世聰總裁一生推動生命產業改革與發展，引領產業創新，樹立業界優良典範，龍巖人將秉持總裁精神理念，繼續提升生命產業服務。

至於有關治喪事宜，龍巖表示，目前正進行籌備中，龍巖集團感謝各界關心。