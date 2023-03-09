現代人性觀念開放，一名女網友分享，最近看到專家說生理期來也可以做愛，只要做好清潔、帶保險套、雙方都有共識那就沒問題，因此原PO很好奇大家的看法，而網友的反應正反不一，但有部分女網友表示，實際嘗試過發現月經來做愛似乎可緩解經痛。

一名女網友日前在Dcard上分享，她一直以為在生理期來的時候做愛，恐會造成女生感染，而且「浴血奮戰」的畫面也挺可怕的，但沒想到最近觀看了性學專家許藍方的影片，對方卻說月經來要做愛也是可以的。

許藍方曾經在影片上分享，女性生理期來的時候免疫力較低，因此特別容易感染，所以若兩情相悅要發生性行為，建議男生要先清潔好自己的生殖器，且要戴保險套，而且女生事後清潔也很重要，不要做完就倒頭大睡。

貼文引起網友討論，「不要月經來做，真的會都是血蠻可怕的」、「跟男友風雨無阻欸，月經照樣會做，純粹是看個人感覺」、「男友通常是不喜歡裡面經血的觸感，但他慾火焚身的時候還是會想做」、「有，結果弄髒床單，兩人悔不當初」。

另有不少女網友表示，生理期來仍會和男朋友做，但她覺得很神奇的是，通常只要做了就不會經痛，所以反而覺得能靠這樣的方式緩解經痛很棒。「我覺得生理期愛愛會改善經痛」、「每次做完就不會經痛了，超神奇」。