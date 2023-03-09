香港名媛蔡天鳳遭鄺姓前夫一家殺害，嫌疑犯目前累積7人。近日一名落網的是29歲潘女涉嫌協助罪犯逃亡，不過昨(8)日她以港幣5萬元保釋。其實潘女是一位被稱為「IG女神」的網紅，被起底跟港星關楚耀是十年的朋友，甚至還是一名皈依佛教徒，豈料卻涉入命案。

據《香港01》報導，蔡天鳳案第七嫌為29歲潘姓女子，她不但在社群平台上擁有超過3萬名追蹤，且時常上傳與巨星的親暱合照，包括古天樂、黃百鳴、關楚耀和張振朗等人，且住在香港九龍站高級住宅天璽，生活富足，她也被網友稱為「IG女神」。經警方調查，潘女是蔡天鳳鄺姓前夫的友人，涉嫌替他介紹遊艇公司負責人，協助幫對方潛逃出海。

潘女除了與港星是關楚耀是十年的好友之外，在2019年她曾在IG分享到澳門見一位上師的照片，更上傳皈依證展示自己是佛教徒，留言表示：「不經不覺已經皈依了我的上師兩年多！雖然我們不是經常見面但你永遠是我最尊重，崇拜的上師-第五世蓮花園祖古仁波切。」此外，之後被捕遊艇代理林男（蔡天鳳案第６嫌）也曾上傳與關楚耀一同見上師的合照，顯見雙方之間的來往的密切度。

根據港媒《東網》報導，今（8日）上午獲准以5萬港幣（約台幣19萬）保釋外出，期間須提供住址、交出旅遊證件、不得離港和每星期向警方報到2次。