A catch you need to see to believe by Luis Castillo. 😳 #WorldBaseballClassic pic.twitter.com/bMaPyKtBcr — World Baseball Classic (@WBCBaseball) March 8, 2023

坐鎮主場的中華隊以5比12不敵中南美洲勁旅巴拿馬隊，吞下本屆WBC（世界棒球經典賽）首敗，中華隊全場敲出13支安打，只比巴拿馬少1支，得分卻足足差了7分之多，除了中華隊打線串聯不佳外，巴拿馬精湛的守備也幫了自家投手大忙。

巴拿馬在4局上轟下5分大局，中華隊在下個半局展開攻勢，首名打者吳念庭敲出右外野平飛安打上壘，輪到王柏融上場打擊，打出三壘界外區飛球，巴拿馬三壘手荷西卡巴列羅（Jose Caballero）持續追趕飛球，即將要撞上護欄之際將球精彩接殺，形成第一個出局數，雖然江坤宇敲出本場第2支安打，幫助中華隊攻佔得點圈，不過後兩棒接連被解決，中華隊無功而返。

中華隊帶著5分落後的劣勢來到5局下半，首棒打者是打擊手感相當火燙的鄭宗哲，他相中巴拿馬後援投手狄加多（Randall Delgado）一顆紅中速球，一棒咬向中右外野大牆前，眼看將要落地形成長打，不過巴拿馬右外野手卡斯提約（Luis Castillo）緊追不捨，縱身躍起將這顆深遠飛球沒收，儘管後來撞上同樣正追逐小白球的中外野手拉莫斯（Jose Ramos），球依然被卡斯提約牢牢握在手套中，精彩美技被放到了WBC官方推特上。

21歲的鄭宗哲首次入選中華成棒代表隊，卻展現初生之犢不畏虎的氣勢，5個打數敲出平球隊最多的3支安打，貢獻1打點、1得分，若非巴拿馬的超級美技，鄭宗哲將會完成單場安打「鐵支」的數據。