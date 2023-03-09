竹聯幫明仁會6日晚間在北市中山區萬豪酒店盛大舉辦春酒，豪氣包下5樓議會廳，同時請來170名旗袍辣妹列隊迎賓，並在飯店樓下停滿豪車，場面相當壯觀。對此，資深媒體人黃揚明公布黑幫當時招募辣妹的資訊，指辣妹們平均1小時的薪水才1000元，「以這類型的通告而言，價位算很低廉的」。

據了解，近年犯下多起刑案的竹聯幫明仁會，日前豪氣砸下400萬元，包下台北市中山區萬豪酒店盛大舉辦春酒，為壯大聲勢，更邀請170名旗袍辣妹排排站，原本打算讓道上兄弟猶如走「星光大道」般風光進場，此舉引發中山分局長陳金城震怒，揚言「他們站出來，我一定翻臉！」才讓辣妹退縮至電梯口與5樓會場。

資深媒體人黃揚明公布黑幫當時招募辣妹的資訊。（圖／翻攝自黃揚明（剝雞）臉書）

消息曝光後，黃揚明在臉書分享友人傳來的招募資訊，「首先，一定要163公分以上，3.5小時領3200元，165公分以上加300元。165公分以上，平均1小時時薪1千元。以這類型的通告而言，價位算很低廉的。若全數都請165公分以上的，且準時結束，那麼當天光是請辣妹花費約59.5萬元。」

黃揚明透露，由於妹頭一定另有抽佣，所以他粗估總預算很可能是100萬元，「不過，會接這類型通告的女孩子，多半也就是去見識一下場面，然後認識更多人，搞不好不小心就成為黑幫夫人了。當然，就算當不成夫人，以後也可能會有更多接案機會。」

資深媒體人黃揚明公布黑幫當時招募辣妹的資訊。（圖／翻攝自黃揚明（剝雞）臉書）

《三立新聞網》報導，這批旗袍辣妹都是君玲人力公關服務團隊員工，平均身高在165公分以上，外貌、身材皆是一時之選，且不管客戶需要多少人，該公司都能找齊，堪稱全國首屈一指的人力仲介公司。針對明仁會春酒引發關注，負責人劉君玲拒絕發表意見，強調許多企業都曾與團隊合作，這次春酒並無特別之處。

雖然面對媒體時態度低調，但劉君玲7日在個人臉書大方分享春酒花絮和自拍照，透露這次除了170名辣妹，還有8名小幫手，總計178人，嗨喊「一次次破了台灣紀錄」，並稱當天王陽明、高爾宣、謝和弦、許維恩等藝人都有到場，「唯有君玲能超越君玲，一直被模仿從未被超越」。