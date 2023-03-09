NCC表示，現行電信資費價格調整係數，是依照電信法(舊法)及第一類電信事業資費管理辦法第3條及第6條規定，於109年3月5日公告「第一類電信事業資費管制措施採價格調整上限制之調整係數數值」，其中批發服務的X值為7.48%，零售服務的X值為2.15%。針對固定通信網路寬頻零售服務市場的市場顯著地位者，其所提供的寬頻上網服務電路月租費進行調降，調降幅度為「2.15%減消費者物價指數之年增率」；針對固定通信網路批發服務市場的市場顯著地位者，包含電信事業與用戶間、電信事業間之介接電路，以及其他市內、長途數據電路與網際網路互連頻寬等5項批發服務資費，調降幅度則為「7.48%減消費者物價指數之年增率」，消費者物價指數之年增率均依主計總處每年所公布的物價指數而定。

根據NCC上述調整細數來看，因根據主計總處公告2022年全年消費者物價指數(CPI)年增率達2.95%、為14年來新高，更是首次超過電信X值的2.15%，換言之，寬頻價格是有調漲空間存在，漲幅初估為0.8%，只是有鑑於萬物皆漲，NCC有意與電信業者溝通，盼可朝向凍漲發展，讓消費者有感，而中華電也在第一時間給予凍漲承諾，展現誠意。

中華電指出，加速台灣寬頻普及並朝高頻寬邁進，將有助提升台灣世界競爭力。中華電呼應主管機管NCC所示，寬頻已是人民的基本需求，價格將以消費者最大權益為優先考量，故中華電112年光世代電路服務零售價資費凍漲。