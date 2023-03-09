欣興公布2023年2月自結合併營收80.71億元，較1月98.3億元減少達17.89％、較去年同期95.53億元減少達15.51％，降至近21月低點、仍創同期次高。累計前2月合併營收179.02億元，較去年同期200.3億元減少10.62％，亦為同期次高。

欣興發言人沈再生日前法說時坦言，因適逢淡季且客戶持續修正庫存，首季稼動率已較有餘裕，何時好轉須視需求何時回升。不過，客戶的高階新產品試產（NPI）開發案仍相當多，若市場回溫並能快速量產，對整體需求會有很大幫助，仍需要時間觀察。

欣興對首季淡季營運保守看待，僅表示希望下半年需求回溫，使外資對營運後市看法持續兩極。外資預期欣興首季營收將季減16～24％、年增1％至年減9％，毛利率估降至28.5～28.8％，使稅後淨利季減33～47％、年減13～31％，每股盈餘估介於2.6～3.3元間。

美系外資認為，欣興上半年營收及獲利表現將趨緩，但認為主要客戶訂單可望在第二季中末期回升，且今年ABF載板擴產規模低於預期，仍看好中長期ABF載板供需，對欣興長期成長潛力維持樂觀，維持「買進」評等、目標價200元。

日系外資則認為，由於欣興未提供明確展望，預期台灣ABF載板廠的下行周期可能持續較長時間，第三季需求僅為溫和、甚至沒有復甦，高密度連接板（HDI）及PCB銷售亦受蘋果及消費電子產品需求疲弱影響，維持「中立」評等、目標價150元。

另一家美系外資則認為，欣興未證實營運是否於首季落底，認為第二季需求恐比首季差、售價恐將繼續下滑，較低的稼動率、較高的折舊攤提成本將使未來幾季毛利率承壓，認為市場對欣興營運後市仍過於樂觀，將評等自「中立」降至「減碼」、目標價自118元降至100元。