財政部表示，為讓更多目前孕產家庭和孩子分享經濟發展成果，財政部表示將今年(民國112年)底前出生的新生兒均納入普發現金發放對象。

財政部進一步說明，普發現金具體發放時程，俟特別預算案完成法定程序後，由行政院指定發放日，將另行公布相關細節。財政部長莊翠雲日前表示，普發現金的疫後特別預算案若經立法院會三讀通過，並在總統公布後，最快希望在一周內發放。

依照國發會推估的新生兒數量，估略金額將會增加2億元，財政部透露，多出2億元對財源沒有問題，但最終仍以主計總處評估配置。