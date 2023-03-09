財政部表示，為讓更多目前孕產家庭和孩子分享經濟發展成果，財政部表示將今年(民國112年)底前出生的新生兒均納入普發現金發放對象。
財政部進一步說明，普發現金具體發放時程，俟特別預算案完成法定程序後，由行政院指定發放日，將另行公布相關細節。財政部長莊翠雲日前表示，普發現金的疫後特別預算案若經立法院會三讀通過，並在總統公布後，最快希望在一周內發放。
依照國發會推估的新生兒數量，估略金額將會增加2億元，財政部透露，多出2億元對財源沒有問題，但最終仍以主計總處評估配置。
行政院會2月23日通過由行政院主計總處編列、規模新台幣3800億元的「中央政府疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別預算案」，並送至立法院審查。普發6000元現金，周三財政部表示，112年底前出生的新生兒均納入普發現金對象。
財政部表示，為讓更多目前孕產家庭和孩子分享經濟發展成果，財政部表示將今年(民國112年)底前出生的新生兒均納入普發現金發放對象。
財政部進一步說明，普發現金具體發放時程，俟特別預算案完成法定程序後，由行政院指定發放日，將另行公布相關細節。財政部長莊翠雲日前表示，普發現金的疫後特別預算案若經立法院會三讀通過，並在總統公布後，最快希望在一周內發放。
依照國發會推估的新生兒數量，估略金額將會增加2億元，財政部透露，多出2億元對財源沒有問題，但最終仍以主計總處評估配置。
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