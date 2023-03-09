櫃買中心表示，樂意傳播公司於111年12月29日發布其代理遊戲預計上市日期之重大訊息，惟該公司於當日發布重大訊息前未確實查證前開時程有無不確定性，即發布遊戲上市日期之消息，核有違反重大訊息相關規定，櫃買中心爰依興櫃股票審查準則第62條規定對該公司處以新臺幣30萬元之違約金。