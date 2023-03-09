特力集團2月合併營收為22.2億元，年減21.8%，累計前2月合併營收為54.26億元，年減17.13%。

就兩大業務來看，受到客戶調整庫存及2月工作天數較少，成長動能暫時趨於保守，特力2月貿易營收為10.6億元，較去年同月減少，占整體營收比重48%。

特力表示，目前歐美部分電商及零售企業延長促銷季，期望加速將庫存降至合理水位；特力將關注後續發展並且用靈活之採購策略以因應市場情況，也將持續密切關注全球局勢之發展並及時採取因應措施。

在零售事業體方面，受到大環境房地產市場不振，房屋移轉棟數減少之影響，消費者對傢俱類及家居裝飾類商品之需求減緩，加上今年農曆春節的買氣已提前於1月及去年12月發酵，零售營收2月合併營收為10.9億元，占整體營收比重49%。

特力表示，面對外在環境帶來的不確定性，台灣零售將持續擬定「以客戶為中心」的策略方向，持續強化服務行銷溝通，擴張服務性商品銷售，提供給客戶最多元且新穎的服務，打造特力零售通路之獨特性。