2024總統大選，國民黨呼聲最高的新北市長侯友宜屢被質疑兩岸、外交能力不足。對此，資深媒體人韋安舉過去藍綠執政時的兩岸、外交狀況，認為只要懂得用人、尊重專業，制定出的政策和方法不會比現在更糟，「不要小看警察出身的侯友宜」。

對於外界擔心侯友宜在兩岸、外交方面外行、不懂一事，韋安今（9）日在臉書質疑，是職業和學歷歧視嗎？並認為以侯現在的身份，還根本不方便完整提出論述來。

韋安進一步指出，過去藍營執政時號稱兩岸關係最好，結果人民擔心賣台，爆發太陽花學運，幾乎讓國民黨團滅，受到有史以來最大的挫敗；如今蔡政府的外交和台美關係，同樣號稱史上最好，結果引來人民恐慌，兵役從4個月延長到1年，更被爆出修全動法、16歲以上男女學子要造冊等。韋安認為，2016年政黨輪替，2024也可能輪替，就是因為主事者把兩岸和外交關係都搞得自以為是的「史上最好」，但人民卻不信任，擔心會「賣台」和「毀台」。

「即使侯完全不作為，只是讓台灣維持此刻的現狀，不進也不退，台灣可能就會避免不可測的風險」。韋安強調，只要懂得用人且尊重專業，一切以人民和國家利益優先，制定出的一套政策和方法，也不會比現在更糟。他呼籲外界不要小看警察出身的侯友宜，畢竟侯經歷過幾十場槍戰，是當今唯一有「準戰爭」經驗的政治人物，會把「捍衛國家、保護人民」，看得比自己的生命更重要。