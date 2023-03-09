基隆捷運工程預算，近日從去年的425億元暴增至697億元，基隆市政府需負擔的部分也從17.7億元飆漲到53.8億元，但前基隆市長、內政部長林右昌8日回應此事卻說「沒有那種不用付錢的」，讓基隆市民相當不滿，國民黨台北市議員游淑慧也說，「希望已經高升的林部長，千萬別像陳世美一樣，飛黃騰達後就背棄曾經最支持他的基隆市民。」

游淑慧昨（8）日在臉書表示，台北市前市長柯文哲早在去年就與林右昌針對基隆捷運的造價進行辯論攻防，包括自己與柯文哲都曾詢問北市捷運局，基捷是否能用425億元完成，但北市捷運局坦言不太可能。

「可見去年是騙票！」游淑慧指出，林右昌過去針對各界質疑，反嗆是「政治語言、腦筋錯亂」，稱基隆僅負擔17.7億元，是合理、可接受且負擔得起的，但明明基捷的站數、長度等都沒改變，僅過去短短半年工程預算就從425億元暴增為697億元，基隆市府的負擔也從17.7億元飆漲到53.8億元，「唯一的不同是林右昌不在基隆、撒手不管。」

游淑慧怒批，林右昌當市長時，不只說17.7億元合理，還情緒勒索稱「如果會排擠，那基隆捷運就不要蓋了」，結果如今基隆配合款暴增3倍，林卻同樣說很OK，還叫現任基隆市長謝國樑想辦法籌錢，「這就叫事不關己、說風涼話！」

游淑慧說，若林右昌是真心愛基隆，就應主動表態會協助溝通，幫忙爭取經費才對，「希望已經高升的林部長，千萬別像陳世美一樣，飛黃騰達後就背棄曾經最支持他的基隆市民。」