竹聯幫明仁會日前在台北萬豪酒店舉辦春酒，共邀請170位旗袍辣妹當接待人員，媒體人黃揚明公開篩選標準後，指出此類通告價位低廉，會接的人通常是「見識一下場面，然後認識更多人，搞不好不小心就成為黑幫夫人」，此話一出引發軒然大波，網紅T妹更是不滿怒嗆：「真的講給沒見過世面的宅男聽，卻踐踏了他人」。

T妹表示迎賓者3小時實拿3千多很正常，卻被媒體人黃揚明認為「價格低廉」，對此，她不滿表示上班族一天薪水才多少，更何況這些是路人妹，價格能開到多高?接著強調「在一般上班族眼裡，已經是很不錯的價錢」，此外，對於黃揚明指出「願意低廉出席黑幫的春酒，多半也就是去見識一下場面，藉此認識更多人，搞不好不小心就成為黑幫夫人了」，T妹則是不滿怒斥：「為什麼要攻擊其他女性，根本就是外行人自以為是的評論，直接用『多半』，講的迎賓妹都是為了去見世面想攀上成鳳凰」。

T妹列出三點為例，分別是：不要過度神話黑幫、迎賓人員是拿到合理報酬，完全不在乎主辦單位、結束後各自散場，又不是嘉賓需要搏感情，接著指出想認識兄弟並不難，但兄弟容易大起大落，一不小心被關就可能獨守空閨十年，若想攀富貴的通常不會想成為黑幫夫人，而是富二代夫人，更不忘分析其差異性「迎賓妹就是服務生，近距離接近客戶的是飯局妹，公主是酒店服務生，如果近距離接觸客戶是做酒店妹被點台」。

T妹指出若要直言多半迎賓者就要實錘證據，而不是把多數人講的像沒見過世面，都是要飛上枝頭的土包子一樣，強調不要汙名化任何工作，尤其如今時機不好，很多人都想多賺一份薪資，豈知額外賺外快就被說得如此不堪，讓她忍不住嘲諷：「真的講給沒見過世面的宅男聽，卻踐踏了他人」。