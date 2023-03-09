南部某私立中學一名變態男導師，在109至110年底，將兩名女學生帶到實驗室、辦公室及住處，甚至自己的車上，強脫女學生衣物舔胸，並拍下猥褻照片自己觀賞高達340餘次，法院審理後，採一罪一罰，依對未滿十四歲女子犯強制猥褻等罪，合併判處男師十年徒刑。

根據判決，該名男導師從109年2月至10月間，在學校之實驗室、教師辦公室及住處，以每7日2次之頻率，各以撫摸、搓揉、親吻、舌舔女學生胸部胸部107次。甚至拍攝及竊錄A女學生私處、胸部等客觀上足以引起性慾或羞恥之身體隱私部位之猥褻行為電子訊號。

此外，又從110年1月至12月間，對A女學生以同樣方式猥褻行為94次得逞，在犯案過程中，同樣又拍攝猥褻照片。

但這名導師除了對A女學生下手外，在109年9月到12月15日，也分別在學校之教室、教師辦公室，不顧B女學生表示拒絕、抗拒之意，以每7日4次之頻率，以撫摸B女胸部之方式，對B女為猥褻行為208次。

事後兩名被害女學生因無法忍受必須時時遭到侵害，鼓起勇氣向家長泣訴，經報警後，持搜索票搜索男導師住處，查扣大量電腦照片及女用內褲等證物。

法院審理時，男導師坦承犯行，並與被害人達成和解，但法院認定男導師犯行成立，採一罪一罰，依對未滿十四歲女子犯強制猥褻等罪，合併應執行有期徒刑十年。