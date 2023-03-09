屋主當時回家發現2人倒在血泊中崩潰，向警方說家中氣氛和樂，不明白為什麼會發生這樣的事。（翻攝記者新聞網）

台中大里區一處透天住宅昨（8）晚發生62歲女屋主與37歲兒子被發現死在家中，兒子頸部、身上多處刀傷，雙手被綁在床上且戴著眼罩，母親躺在一旁手腕有傷，2人倒在血泊中雙亡，現場還有不明藥物與刀械；屋主當時回家發現2人崩潰，向警方說家中平時氣氛和樂，不明白為什麼會發生這樣的事。

救護人員到場時發現現場為透天住宅，三樓房間內1男子陳屍床上、脖子似乎有刀痕，其母躺在旁邊手腕有傷，二人均無氣息，氣絕多時；現場留有水果刀、安眠藥，門窗皆未有被入侵的痕跡，也未有打鬥跡象，排除是外人所為；至於外傳可能是母子爭吵一方錯殺對方再輕生，還待警方調查釐清。

命案發生後，警方也立即封鎖現場，偵查隊及鑑識小組人員正連夜搜證調查，已知陳姓屋主一家四口同住，他和妻子、兒子都在草屯某工地做貼磁磚工作，兒子和妻子並未領有身障手冊，母子間是否近日有爭端，還在調查中，警方也報請檢查官指揮，並成立專案小組全力釐清案情。

據了解，男性死者在現場雙手被反綁且戴著眼罩，平時精神狀況不佳，幾乎都由母親照顧；屋主當時外出工作，回家後發現妻子與兒子倒在血泊中死亡，事後悲痛地向警方表示妻子近日雖有失眠情況，但家中氣氛和諧、沒有衝突，實在不明白為何會發生此事。

★《中時新聞網》關心您：再給自己一次機會！自殺防治24小時服務專線：1925（依舊愛我）、生命線：1995、張老師專線：1980。