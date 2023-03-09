小編今（9）日精選5件不可不知的國內外財經大事。美國聯準會（Fed）主席鮑爾發表鷹派談話，釋出擴大升息幅度訊息，終端利率可能高於預期，美國3月升息2碼（1碼為0.25個百分點）的預測已大幅上升。市場聚焦台灣中央銀行3月是否再度跟進升息，有匯銀主管斬釘截鐵說「不會」，歸納三大因素，即台灣通膨率、經濟成長率及央行理事會變動，預料央行本月應會按兵不動；因此，房貸族可望喘口氣。

【1】台灣3月是否跟進升息？ 三大因素 央行可能按兵不動

金融業高層認為，央行不跟進美國升息，首先從通膨率來看，我國與美國情況不同，鮑爾談話提到美國通膨仍相對頑固，並提到核心服務通膨高居不下，相較下台灣2月通膨率降至2.43％，今年物價下行趨勢不變，壓抑通膨顯然已非央行首要目標；其次是經濟成長率，若要再升息半碼，恐怕會傷害消費端及投資，連帶影響經濟；其三是央行理事會變動，該主管直言，「央行最大鷹派已離開」，預料會是較保守穩健的決策氛圍。

【2】鷹風再起 7成估Fed升息2碼

美國聯準會主席鮑爾7日發表半年度貨幣政策報告，直言本月例會考慮將升息幅度擴大至2碼，且今年利率水平可能高於先前預期。這是鮑爾自去年8月傑克森霍爾央行年會演說以來，最鷹派的發言。市場風向逆轉，預期本月會期升息2碼機率攀升至7成。

【3】搶升息財 行庫急加碼美債

美國公債殖利率彈升，各大行庫趕緊補貨。大型行庫高層指出，將以10年期美債殖利率作觀察指標，利率只要超過4％，就加碼建置部位，原則上在上半年、甚至第一季，就會布建超過今年預定投資目標的一半以上，以免錯失時機。

【4】2年期殖利率飆破5％ 美債息倒掛逾40年最嚴重

聯準會（Fed）主席鮑爾7日赴國會作證時高唱鷹調，刺激美國2年期公債殖利率飆破5％，創下2007年來最高，與10年期公債利差擴大至1.037個百分點，出現1981年來最嚴重倒掛。

【5】搭小紅書！北京捷安特去年業績 激增6成

2022年全球自行車市場受多重因素影響，經歷一波上沖下洗。不過北京捷安特無畏外部環境的壓力，在政策利多以及社交媒體小紅書颳起的「騎行風」熱潮下，業績逆風高飛飆漲6成。在大陸2,200多家捷安特專賣店中，榮登2022年的銷售冠軍。