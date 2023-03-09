報導指出，這個調整將使印度成為自己的銷售區。
蘋果在最近的財報電話會議上曾表示，上季在印度的營收創下歷史新高，且與前一年同期相比實現強勁的2位數增長。
報導指出，蘋果將提拔其印度業務負責人Ashish Chowdhary接替最近退休的印度、中東、地中海、東歐與非洲地區業務主管Hugues Asseman。
報導指出，蘋果產品銷售部門主管Michael Fenger現在是Chowdhary的直屬上司。
蘋果沒有立即回應路透社就該報導發表評論的請求。
彭博社周三援引知情人士報導，蘋果公司的國際事業高層將重新洗牌，以將更多重心放在印度。
報導指出，這個調整將使印度成為自己的銷售區。
蘋果在最近的財報電話會議上曾表示，上季在印度的營收創下歷史新高，且與前一年同期相比實現強勁的2位數增長。
報導指出，蘋果將提拔其印度業務負責人Ashish Chowdhary接替最近退休的印度、中東、地中海、東歐與非洲地區業務主管Hugues Asseman。
報導指出，蘋果產品銷售部門主管Michael Fenger現在是Chowdhary的直屬上司。
蘋果沒有立即回應路透社就該報導發表評論的請求。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。