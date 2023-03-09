報導指出，這個調整將使印度成為自己的銷售區。

蘋果在最近的財報電話會議上曾表示，上季在印度的營收創下歷史新高，且與前一年同期相比實現強勁的2位數增長。

報導指出，蘋果將提拔其印度業務負責人Ashish Chowdhary接替最近退休的印度、中東、地中海、東歐與非洲地區業務主管Hugues Asseman。

報導指出，蘋果產品銷售部門主管Michael Fenger現在是Chowdhary的直屬上司。

蘋果沒有立即回應路透社就該報導發表評論的請求。