民進黨主席賴清德8日在中執會提案通過，不建議現任議員參與2024年立委選舉，「但艱困選區或無本黨現任立委之選區除外」。對此，媒體人朱凱翔在臉書嘲諷，賴清德推的條款根本沒有用，因為民進黨大多數是現任立委，就是拐個彎的「現任優先」，但又沒有強制力。

朱凱翔8日在臉書粉專「不演了新聞台」指出，台灣的政治現實中，帶職參選是常態；有意再戰台北市第七選區立委的民進黨台北市議員許淑華也表示，她所在的信義區沒有綠立委，因此議員參選並未違背原則，自己會爭取出戰，「無論是當議員或立委，自己都是同一區，沒有落跑，只是讓服務更升格。」

對於賴清德推的「大局條款」，朱凱翔嘲諷，「民進黨特別通過一個沒意義的條款來臭妳，徐巧芯妳現在有這麼大咖？」並開玩笑表示，「該請唱歌喝酒了啦！」

而國民黨台北市議員徐巧芯隨後也在該文章底下回應，賴清德過去想當台南市長幹嘛選立委？想當行政院長幹嘛選台南市長？從頭就是想當總統，為什麼要選副總統？膛炸還以為在臭人，大家說這個人很會打選戰是誤會了什麼。同時還問，賴清德是不是忘記2019被英系網軍霸凌，「儘管來臭，有種限制不得參選，笑你不敢。」