美國共和黨內部對於是否繼續軍援烏克蘭有分歧，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）近期邀請共和黨籍眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）親自造訪烏克蘭，了解美國軍援用途及當地情形，不過麥卡錫得知自己受邀時馬上打槍澤倫斯基，指出自己沒有計畫訪烏，也「沒有必要去」親眼看烏克蘭的狀況，將持續接收簡報，他重申，不會對烏克蘭開「空白支票」。
綜合美國有線電視新聞網（CNN）、政治新聞網站「POLITICO」報導，俄烏戰爭屆滿一年，儘管美國國會對烏克蘭有跨黨派支持，不過部分共和黨眾議員已經公開呼籲終止金援基輔。
對此，澤倫斯基近期接受CNN專訪時，邀請麥卡錫到訪烏克蘭，親自看看戰火下的烏克蘭，「麥卡錫先生，他應該來這裡，看看我們如何運作、這裡正在發生什麼事、戰爭對我們造成了什麼影響、哪些人現在正在戰鬥，在這之後才能做出判斷。」
他說每一個美國議員訪問烏克蘭時，都能看見戰火下烏克蘭的真實現況，包括每一個砲彈、子彈及每一分錢花在哪裡，「麥卡錫議長從未來過基輔或烏克蘭，我認為這（指訪烏）對他的職位有所幫助。」
不過當麥卡錫8日獲悉澤倫斯基邀請他親自訪問烏克蘭時，他馬上打槍，表示自己沒有計畫訪烏，抨擊拜登政府的援烏行動不夠快。
「讓我再一次說清楚：沒有空白支票，OK？所以我沒有必要去烏克蘭，去了解那裡是否有空白支票，我會持續獲得簡報，但我沒有必要去烏克蘭、去基輔，而我的論點一直都是，我不會對任何事開空白支票。」
2022年10月美國期中選舉前夕，麥卡錫就曾公開表示，不會對烏克蘭開空白支票。
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