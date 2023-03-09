美國共和黨內部對於是否繼續軍援烏克蘭有分歧，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）近期邀請共和黨籍眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）親自造訪烏克蘭，了解美國軍援用途及當地情形，不過麥卡錫得知自己受邀時馬上打槍澤倫斯基，指出自己沒有計畫訪烏，也「沒有必要去」親眼看烏克蘭的狀況，將持續接收簡報，他重申，不會對烏克蘭開「空白支票」。

綜合美國有線電視新聞網（CNN）、政治新聞網站「POLITICO」報導，俄烏戰爭屆滿一年，儘管美國國會對烏克蘭有跨黨派支持，不過部分共和黨眾議員已經公開呼籲終止金援基輔。

對此，澤倫斯基近期接受CNN專訪時，邀請麥卡錫到訪烏克蘭，親自看看戰火下的烏克蘭，「麥卡錫先生，他應該來這裡，看看我們如何運作、這裡正在發生什麼事、戰爭對我們造成了什麼影響、哪些人現在正在戰鬥，在這之後才能做出判斷。」

他說每一個美國議員訪問烏克蘭時，都能看見戰火下烏克蘭的真實現況，包括每一個砲彈、子彈及每一分錢花在哪裡，「麥卡錫議長從未來過基輔或烏克蘭，我認為這（指訪烏）對他的職位有所幫助。」

不過當麥卡錫8日獲悉澤倫斯基邀請他親自訪問烏克蘭時，他馬上打槍，表示自己沒有計畫訪烏，抨擊拜登政府的援烏行動不夠快。

McCarthy quickly shut down Zelenskyy's invitation to visit Ukraine amid the House speaker's hesitancy to greenlight aid.



“He has to come here to see how we work, what’s happening here... And then after that, make your assumptions,” Zelenskyy said. https://t.co/PxQobyACcU — POLITICO (@politico) March 8, 2023

「讓我再一次說清楚：沒有空白支票，OK？所以我沒有必要去烏克蘭，去了解那裡是否有空白支票，我會持續獲得簡報，但我沒有必要去烏克蘭、去基輔，而我的論點一直都是，我不會對任何事開空白支票。」

2022年10月美國期中選舉前夕，麥卡錫曾公開表示不會對烏克蘭開空白支票。

2022年10月美國期中選舉前夕，麥卡錫就曾公開表示，不會對烏克蘭開空白支票。