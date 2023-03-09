中國科學院科技戰略諮詢研究院研究員周城雄9日在大陸《環球時報》撰文指出，重新組建科學技術部，是這次大陸國務院機構改革的一項重要內容，引起科技界和社會廣泛關注。關於國務院機構改革的說明指出：這次中共黨和國家機構改革，加強中共中央對科技工作的集中統一領導，組建中央科技委員會，中央科技委員會辦事機構職責由重組後的科學技術部整體承擔。強化科學技術部的戰略規畫、體制改革、資源統籌、綜合協調、政策法規、督促檢查等宏觀管理職責。

周城雄表示，此次大陸科技機構改革引起諸多關注，主要有幾方面原因：

首先，提升了決策層級，可以更好加強科技工作頂層設計。明確了組建中央科技委員會，專門為科技事務設立與中央全面深化改革委員會、中央國家安全委員會、中央網路安全和資訊化委員會、中央財經委員會、中央外事工作委員會等並列的中央決策和議事協調機構。這既表明中國的科技創新工作已經成為中共中央直接領導的重點工作之一，也表明了科技創新工作的複雜性和艱巨性。隨著決策機構層級的提升，在科技創新方面的頂層設計將會得到有效加強，有利於全面統籌各方力量，推動健全新型舉國體制。

其次，擺脫了一般性的項目管理，可以更加關注科技的「頂天立地」。根據改革方案，重組後的科學技術部不再參與具體科研專案評審和管理，其所屬的中國農村技術開發中心、中國生物技術發展中心等機構畫入相關部委，但是國家基礎研究和應用基礎研究、國家實驗室建設、國家科技重大專項等職責保留。從這些畫轉和保留內容可清晰看出，未來的國家科技管理部門將主要關注科技工作中「頂天立地」的內容。「頂天」是指國家實驗室建設、國家科技重大專項等職責，這些職責的目標是要強化國家戰略科技力量、加強關鍵核心技術攻關、打破國外技術封鎖等。「立地」，是指國家基礎研究和應用基礎研究等職責，一個國家的基礎研究，相當部分要依靠政府投入和引導。加強和聚焦基礎研究，就是鞏固和厚實中國科技創新和經濟社會發展的地基。

「頂天立地」之外的科技創新工作，由相關職能部門管理或者讓市場機制發揮作用，可更加貼近實際需求，並且更有效率。以上改革措施順應了科技發展規律，讓科技管理部門職能更清晰、精力更集中，將更好地體現國家意志和發揮新型舉國體制優勢。

最後，凸出了體制機制建設和綜合協調，有利於營造良好科技創新環境。科技工作不是孤立的工作，與其他各方面都有密切聯繫，中共二十大就對以前分開的科技、教育、人才統一部署。重組後的科學技術部保留了國家技術轉移體系建設、科技成果轉移轉化和產學研結合、區域科技創新體系建設、科技監督評價體系建設、科研誠信建設、國際科技合作、科技人才隊伍建設、國家科技評獎等相關職責，這些內容關係到中國科技創新環境建設，對於科技發展具有長遠影響。但是，這些工作綜合性強、涉及部門多，問題複雜而且累積周期較長，重組後的科學技術部作為中央科技委員會辦事機構，協調力量將顯著加強，科技創新環境將顯著優化。

周城雄強調，總之，此次機構改革是應對國際科技競爭和外部遏制打壓形勢，優化中國科技創新環境、提升科技創新效能的必然選擇。改革提升了中國科技管理決策機構的層級，強化了創新在中國現代化建設全域中的核心地位，改革的方向符合中國國情和科技創新發展規律，可以有效激發科研人員的創新潛力，將對中國加快實現高水準科技自立自強起到巨大推動作用。