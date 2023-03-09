空污地區擴大，環保署今天一早發布空氣品質紅色警示，提醒北部、中部、雲嘉南地區、金門地區所有族群應減少在戶外活動。氣象局長鄭明典表示，這是顯著空氣污染事件，「空氣汙染是事實」。

鄭明典今早在臉書發文，目前西半部有顯著空氣污染事件，指出空氣汙染是事實，「乾燥的大晴天，或許大家可以考慮改用活性碳口罩！」環保署提醒，今日北部、中部、雲嘉南地區、金門地區為紅色警示，所有族群應減少在戶外活動；竹苗地區、橋頭地區橘色提醒，敏感族群應減少在戶外劇烈活動。

根據環保署「空氣品質監測網」顯示，今早8時桃園、台中、彰化、雲林的空氣品質指標AQI都超過150，對所有族群不健康，PM2.5濃度也紅爆，

今日北部、中部、雲嘉南地區、金門地區空品為紅色警示。(翻攝自環保署)

氣象達人彭啟明也在臉書表示，今天西半部空氣品質較差，如果在戶外停留時間較久，務必注意所處地區的能見度及空氣品質，適時戴上口罩。類似天氣持續至周日，周日晚起，新的一波冷空氣報到，降溫轉陰沉偶陣雨，預期北部都會低溫降到 12-14 度，空曠地區降到10度以下，下周二、三才緩和回溫。至於中南部缺水，近期仍無顯著降雨徵兆趨勢。