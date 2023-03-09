一名男網友表示，收到台電的帳單，發現信封上有3隻像小強的昆蟲在彈奏樂器，不解台電為何要用蟑螂當封面，「為什麼台電要寄蟑螂來？」上千名網友看了他的圖片後糾正他，「那個是霧社血斑天牛，保育類昆蟲，不是蟑螂耶」，但也有不少人笑翻，認為乍看之下真的很像，「第一眼看到絕對把帳單丟掉。」

原PO今（9）日凌晨於臉書社團《路上觀察學院》指出，昨晚收到台電寄來的帳單，當他要拆開信封時，看到信封換上粉色櫻花圖案、青綠色草地，非常有春天氣息，但仔細一看才發現櫻花樹上有3隻長鬍鬚的昆蟲在彈奏樂器，不論顏色、外觀都像極了蟑螂，他不解問「為什麼台電要寄蟑螂來？」

圖文曝光，吸引近5千名網友朝聖，不少眼尖人一眼認出是天牛，「那不是蟑螂啦」、「那是保育類的霧社血斑天牛」、「那是霧社血斑天牛，保育類昆蟲，以山櫻花為食」、「你這樣說蟑螂會驕傲的」、「台電的一波操作成功，讓更多人認識保育類天牛了」、「可能是在鼓勵大家用電子帳單」、「人家是天牛誰跟你蟑螂」。

有網友分享台電信封的完整圖片。（圖／翻攝自路上觀察學院）

也有不少人說，「第一眼看到絕對嚇到把帳單丟掉」、「千萬別丟！否則法務部一定會寄另一張給你」、「要不是看留言，我還真的以為是蟑螂」、「其實是滿像小強的沒錯啊」、「看路觀也能長知識」、「還好這個月的我沒仔細看封面」。