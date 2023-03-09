根據聖保羅大學暴力研究中心（NEV-USP）和巴西公共安全論壇（FBSP）合作進行的「暴力監測報告」（Monitor da Violência），如果算上所有婦女死亡案件，不僅僅是那些被歸類為殺害女性的案件，則2022年被害婦女人數達3930人。

3月8日是國際婦女節，但這些數據顯示對婦女的侵犯一再發生，即使有保護措施也缺乏國家保護，以及案發後家庭解體，因為犯案者通常是被害婦女的伴侶或前伴侶，甚至共同育有子女。

例如36歲的艾坎塔拉（Francielle Alcântara）死前被丈夫在1歲兒子面前折磨了一個月；29歲的艾維斯（Camilla Alves）被害前已經向警局投訴遭受兇手的家庭暴力；還有42歲的托爾卡托（Valdirene Torquato）被7歲兒子的父親捅了19刀致死，因為對方不接受結束關係。

聖保羅大學暴力研究中心研究員皮契瑞洛（Debora Piccirillo）表示，與動機多樣化的一般兇殺案不同，殺害女性案件總是具有相同的核心，即性別不平等。這種不平等存在於社會關係中，認為「婦女從屬於男子，她們的意志不那麼重要」。性別暴力反映了這種觀念的激進化，將婦女變成伴侶的物品和財產。

皮契瑞洛指出，巴西近年來殺害女性案件增加的原因包括前總統波索納洛（Jair Bolsonaro）政府對打擊家庭暴力政策的投資大幅減少；低監控導致有保護措施的婦女依然被害；流通的槍支數量增加；以及主張維持社會關係中性別不平等的保守運動興起。

巴西公共安全論壇代表布恩諾（Samira Bueno）表示，殺害女性案件通常不是一夕之間發生的情殺案件，而是不同形式暴力升級的結果，從犯罪和羞辱、過度嫉妒、財產暴力開始，然後演變成身體暴力。

布恩諾指出，巴西針對婦女的致命暴力案件增加，源於社會歷史上和結構性的兩性不平等，但也源於公共權力機構在不同情況下對保護生活在暴力中的婦女政策的重視程度較低。（編輯：馮昭）1120309