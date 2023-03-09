新北市三重區昨（8）日發生一起死亡車禍，一名26歲李姓男子8日凌晨與友人徹夜飲酒後，上午11時許酒駕開賓士載女友去上班，行經三重區疏洪五路二段與15號越堤道口時，撞死50歲許姓工人，新北地檢署複訊後裁定李男18萬元交保候傳。而坐在副駕的李男女友則向警方表示，不知道男友喝酒，根本沒聞到酒味。

據了解，李男目前無業，肇事時所駕駛的賓士車為家裡為其添購，他與友人到北市林森北路徹夜飲酒狂歡後，還酒駕載女友前去三重上班，結果在行經三重區疏洪五路二段15號越堤道時，竟違規逆向超車，結果把當時等待左轉的50歲許姓騎士撞飛。

許男在空中翻轉5圈，落地後又被失控的該轎車「二度撞擊」後又被輾過，當場失去生命徵象，許男所騎的機車也被撞的支離破碎，可見當時力道之猛烈。

許男頭部重創、腦漿四溢，全身多處擦挫、撕裂傷，左大腿完全變形，緊急送醫搶救後，仍於當日下午1時宣告不治身亡。

警方對李男進行酒測，發現他酒測值竟達0.5mg／L，警方訊後依公共危險與過失致死罪嫌將其送辦，新北地檢署複訊後，昨（8）日深夜裁定李男18萬元交保。

另外，根據酒駕新制法規，同車乘客也需連坐受罰，最高可罰新台幣1萬5000元。警方詢問李男女友，她則表示根本不知道男友喝酒，身上也沒聞到酒味。

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