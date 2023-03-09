Ja Morant will remain away from Grizzlies for at least the next four games, team says. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) March 8, 2023

看來先前在IG直播亮槍的灰熊後衛莫蘭特，有望躲過長期禁賽危機！剛服完兩場禁賽的莫蘭特，9日灰熊官方宣布將會繼續禁賽至少4場，不過科羅拉多警方已經結束針對莫蘭特的調查，認為沒有足夠證據指控任何人出現犯罪事實，更離譜的是，警方並未找到槍支。

科羅拉多警方表示，在美國時間3月4日當天，格倫岱爾警察局接獲媒體爆料，聲稱網路上流傳一段NBA球員在唱歌時，似乎持槍出現幾秒鐘時間，隨後警方確定案發地點，卻沒接到任何報案電話，也沒收到任何投訴，調查後的結論是沒人受到槍支威脅。

不過目前莫蘭特雖然躲過警方調查，聯盟調查卻還沒結束，畢竟聯盟早從去年夏天開始，就接獲莫蘭特身邊發生很多暴力衝突或持槍威脅的控訴，如果聯盟可以找到相關證據或是相關人士出面指控，或許莫蘭特才會遭遇更加嚴厲的長期禁賽處分。

隨著莫蘭特持續遭到禁賽，正處3連敗的灰熊戰績38勝26敗，排名跟國王暫時並列西區第2，雖然暫時無須擔心跌出西區前6的確保季後賽門票位置，只是隨著莫蘭特禁賽時間繼續增加，恐怕接下來灰熊戰績只會繼續滑落，畢竟莫蘭特在球隊中的地位相當重要。