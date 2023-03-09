大陸女星王子文擁有亮麗的外表，過去曾以電視劇《歡樂頌》而走紅，而她在2021年參加戀愛綜藝節目《怦然再心動》，與相親對象吳永恩配對成功後，也宣布兩人交往正式成為戀人。但沒想到今年初她就被網友發現她已刪光所有有關男友的動態貼文，引起外界猜測，近日她上節目時也透露「現在沒有戀人」證實兩人分手的消息。

王子文在2021年與吳永恩配對成功後沒多久，就在微博上公開兩人正式戀愛的消息，讓粉絲們又驚又喜，有時候也會轉發男友的相關貼文，但今年初就被網友發現她似乎已悄悄刪光男友的相關貼文而引發分手的傳聞，她卻始終沒有對外說明。直到近日她錄製節目《半熟戀人2》，節目其中一環節是「公開最新一條戀人發的微信內容」，王子文竟拿出手機表示「雖然是沒有戀人的，我們也看一下」短短一句話便無意間證實兩人已分手的消息，而節目公開後也引起網友熱烈討論。

王子文突然在節目中宣布單身。（圖／微博）

王子文在節目中雖沒有透露分手細節，但談到自己的感情觀便透露，自己其實一直在改變，因為她認為沒有天生就適合的兩個人，因此需要兩人共同努力並在關係中成長，但這個過程其實能維持都不容易，疑似揭露了兩人分開的原因。

事實上，王子文當年登上《怦然再心動》時，便直接在男方面前坦承自己有個孩子，這也是她第一次公開坦承以當媽的傳聞，而這個舉動不僅讓男方當場愣住，也嚇壞所有人，但吳永恩冷靜下來後竟溫暖表示「我想給妳一個擁抱」，貼心舉動融化王子文及所有觀眾，兩人也才因此開始交往，後來也一起登上其他真人秀節目，卻逐漸看出兩人的摩擦；如今低調分手也讓網友們直呼「可惜」。