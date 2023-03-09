大陸《環球時報》9日報導，全球重要工業國都已把關鍵礦產供應鏈安全提升至戰略高度。擁有鎳、鋁土等豐富礦產資源的印尼已多次限制礦產出口。近日，印尼總統佐科又放出減少礦產資源出口訊號，將進一步對錫、黃金和其他金屬實施出口禁令。接二連三限制舉措將讓中企挑戰和機遇並存。

《環時》報導，「對當地中資企業來說，印尼限制礦產出口的政策帶來了一些挑戰。」一位在印尼開展礦產相關業務的中資企業負責人解釋，礦產出口限制，會使企業在印尼投資下游冶煉加工產業，進一步延伸產業鏈，這導致印尼本地企業和外資企業展開對於工人的爭奪，帶來人工成本的上漲。對以出口能源礦產為主的企業來講，需要進行企業經營的轉型。

美國國家亞洲研究局的國際供應鏈專家默溫分析稱，盡管印尼的出口限制會給中國帶來一些挑戰，但也有商業優勢和戰略收益，印尼的禁令使得中國企業從單純的進口鎳礦石轉向在印尼投資鎳加工。

大陸業內專家分析稱，中國採取的一種混合戰略，既符合印尼的相關法規，又在某種程度上確保鎳產品的供應。通過在印尼投資技術和合資企業，中國緩解了供應緊張的問題。

近年來，中國和印尼兩國持續加強產業合作。在印尼的蘇拉威西島和哈馬黑拉島，中國企業建起了精煉廠、冶煉廠、新的治金學校，甚至還有一座鎳博物館。僅2022年一年，中國企業就向這些地區投入了32億美元。目前，印尼已形成了一批以鎳業為主的現代化工業園區，包括印尼經貿合作區青山園區開發有限公司投資建設的青山園區和江蘇德龍集團投資建設的德龍工業園。

《環時》報導，該中資企業負責人說：對於在印尼的中資來說，印尼收緊礦產出口有利好的一面，短期內會讓印尼本地原材料價格下降，直接帶動當地中資企業成本降低，利潤升高，當然長期還需要觀察下游的產能，因為供需平衡決定原材料價格。而對於印尼之外的國家，特別是大量從印尼進口原材料的國家相關企業來說，情況則相反。