68歲武打巨星成龍1999年承認和亞姐冠軍吳綺莉婚外情，隔年吳綺莉生下「小龍女」吳卓林，昨(8日)微博上傳出成龍和吳綺莉世紀復合，稱男方去年在杭州砸4000萬人民幣（約1.7億台幣）買下豪宅，最近吳綺莉剛好定居杭州，直播帶貨時手上還多了一只戒指，疑似和成龍復合，但網友大多不信，駁斥說：「成龍有老婆你居然希望他和別的女人一起，三觀呢」。

成龍當年認了犯下「全天下男人都會犯的錯」出軌吳綺莉，但強調不會和林鳳嬌離婚，2015年成龍出自傳《成龍：還沒長大就老了》才大方談這段過往，他表示當時事情爆發後，媒體鋪天蓋地的報導，他第一個念頭就是想跟林鳳嬌解釋，「我想要打電話給她，但又不知道該說什麼。我沒有辦法解釋。這個錯誤不是我說對不起就能彌補的。我沒有任何辦法去彌補。後來我就想，不用解釋，就離婚好了。我犯了這麼大錯，一定是要離婚的了……」。

網友瞎傳成龍復合吳綺莉。（圖／翻攝自頂流顏究社微博）

成龍後來戰戰兢兢打給林鳳嬌，以為對方會暴怒大罵，卻得到太太溫柔回應：「你不需要解釋，你不要去傷害人家，也不要讓人家傷害到我們，任何時候只要你需要我和兒子，我們可以馬上站出來」，讓他相當感動，決定未來要對妻子更好，他坦言年輕時聽過朋友的家產被老婆騙走，他擔心發生這種慘劇，就瞞著家人將錢存到國外，發生婚變風波後，林鳳嬌全力支持和包容，才使成龍決心悔改，「一回家我就將財產全給林鳳嬌打理」。

網友在吳綺莉直播時狂留言稱她是「成龍二太太」。（圖／翻攝自新浪娛樂）

昨不少八卦微博如《頂流顏究社》突然亂傳成龍與吳綺莉破冰，並表示吳綺莉最近轉往杭州定居，並復出直播帶貨，巧的是成龍去年也在杭州砸了上億台幣買下400坪豪宅，加上最近吳綺莉容光煥發，手上多了鑽戒，質疑兩人復合，但網友大多覺得是瞎掰的謠言，反駁說：「放過吳綺莉吧，這個女人活的夠難了」、「又來造謠了，一看就不可能」、「杭州就成龍他一個人買了房？？？」、「天天編這些有意思嗎，害人家沒收入，去了解了解吳媽，別瞎編排」。