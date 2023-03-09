73歲香港名導徐克曾經執導《西遊降魔篇》、《龍門飛甲》、《狄仁傑》等系列等經典電影，獲得過金像獎、金雞獎以及金馬獎的最佳導演。近日，徐克又被拍到與小30歲的助理女友路邊牽手，有消息指出兩人交往時，徐克尚未離婚，林青霞得知甚至跑去質問徐克。

近日，徐克再次被拍到與小30歲的助理女友大街上指緊扣，徐克精神抖擻，步伐依舊穩健，女友打扮也很年輕時尚，兩人多次被拍到牽手與有說有笑的模樣，可從幾次被拍的時間推算，他們已經交往多年。

事實上，徐克的前妻施南生是一位優雅知性的女性，曾經多次擔任徐克電影的製片人。小倆口配合得合作無間，徐克專心當導演拍電影，施南生身為製片則負責預算、找演員等等，無悔的成就了徐克的創作，讓他一步步成為大導演，就算在離婚之後，也還是幾次幫徐克在電影中擔任製片。

施南生在訪談中證實已經離婚。(圖/微博)

就在徐克和小女友甜蜜認愛的時候，施南生出面接受採訪，解釋說徐克和小女友已經相戀了一段時間，感情很好，而她和徐克最近才離婚。雖然施南生未透露他們離婚原因與具體時間點，不少網友猜測徐克交往助理女友時與婚姻的時間點有所重疊，更有傳言指出，徐克和小女友認愛之後，林青霞還跑去質問徐克是否真有此事。