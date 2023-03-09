聯準會主席鮑爾對激烈升息態度有所軟化，消除不少美股市場的恐慌情緒，台股今（9日）以15827.98點開出，隨後上漲超過50點，權值股台積電漲5元，觸及526元。

台股昨（8日）下跌39.69點，收在15818.2點，成交值為2453.58億。三大法人外資及陸資賣超、投信買超、自營商買超，合計賣超145.12億。自營商買超9.91億，投信買超9.73億，外資及陸資賣超164.76億。

美股四大指數漲跌互見，道瓊下跌58.06點（或0.18%）至32798.40點，那斯達克指數小漲45.67點（或0.40%）至11576.00點，標普500指數漲5.64點（或0.14%）至3992.01點，費城半導體指數勁揚78.97點（或2.67%）至3992.01點。

外界關注聯準會主席鮑爾近日的談話，7日他先警告聯準會升息幅度恐超過原先預期，使市場陷入恐慌情緒，但他8日再度出席國會作證時立場軟化，強調尚未就3月的利率政策做出任何決定，使市場反應趨於平穩。