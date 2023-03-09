WBC（世界棒球經典賽）已經正式開打，A組的荷蘭、巴拿馬率先搶勝，不過美國媒體《The Athletic》仍做出20支球隊的實力排名，多明尼加被列為榜首，中華隊則是排在第14位。

中華隊上屆經典賽的成績正好也是第14名，《The Athletic》撰文指出，台灣有一個健全的職業聯賽，具有悠久的棒球歷史及狂熱粉絲，經常躋身世界強隊之林，近期則是於2019年亞錦賽擊敗強敵日本，在自家主場拿下金牌。當時陣容中有著鄧愷威、陳仕朋、張育成、林子偉4位本屆經典賽國手。

不過內文也強調，WBC的比賽完全是另外一回事，中華隊打線需一步步蠶食對方投手，在陣容當中，中職新科年度MVP林立以及全壘打王吉力吉撈・鞏冠能給對方痛擊，與紅襪隊簽下大聯盟合約的張育成，則是在內野守備給予幫助。

的確像文末所述，儘管中華隊在熱身賽拿下10連勝的佳績，卻在預賽首戰以慘敗收場，讓巴拿馬隊取得WBC會內賽的首場勝利，打線部分，安打數沒有比巴拿馬差但串聯性不佳，2度遭對方攻下至少5分的大局種下敗因。