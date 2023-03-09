61歲香港演員徐錦江過去演出周星馳電影《鹿鼎記》中「鰲拜」一角，兇猛形象深植觀眾心中，近年來淡出螢光幕的他，昨（8）日在微博上罕見曬出全家福，除了他霸氣十足的模樣沒變之外，23歲兒子徐菲濃眉大眼帥氣長相也成為一大亮點。

徐錦江昨（8）日在微博上感性寫下「人和人的感情，淡淡的就好，這樣的關係，能夠維持的久」並曬出與羅家英、李力持、宋本中，以及老婆殷祝平、兒子徐菲的合影，當中可見殷祝平畫著淡妝綁著沖天炮髮型亮相，相當俏皮可愛，至於兒子徐菲除繼承媽媽的美貌五官端正外，更完美遺傳爸爸徐錦江的基因，眉眼之間透露出些許的霸氣，帥氣長相意外成為焦點。

徐錦江昨日在微博曬出全家福。（圖／截圖自徐錦江微博）

照片一出，許多網友留言大讚「鰲拜除了鬍子變黑了，其他一點都不老」、「豹子頭那句『玩完了不給錢』，至今我還在用來跟朋友開玩笑，太經典了」、「吃什麼保養這麼好」、「徐老師，您在天上飛來飛去的那招，我到現在都還沒學會」、「感覺徐老師的樣貌，30年來幾乎都沒變啊」、「徐老師好帥啊」。

事實上，徐錦江是在雲南拍戲時，對現在老婆殷祝平一見鍾情，不過當時求婚卻遭到對方拒絕，事隔半年後於北京重逢，再度展開追求，兩人才終於在1992年結婚，之後生下兒子徐菲，2019年父子倆曾參加過大陸綜藝節目《一路成年》，目前兒子現在已出道成為歌手。