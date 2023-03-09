台灣行人路權不受重視，甚至被外媒《CNN》形容成「行人地獄」，丟臉丟到國外！基隆市長謝國樑發現全市交通環境先天不良，另因執法太寬鬆，許多汽機車駕駛根本不禮讓行人，於是他上任之後創新在國小路口劃設「綠色斑馬線」，並加強取締，讓中央跟進宣布提高未禮讓行人的罰則，希望一舉翻轉台灣交通亂象。

遊客或在地人都可以感受到基隆路小、巷弄多，每次走到路口都要懼怕從巷口鑽出的汽機車，反應快的年輕人都會擔驚受怕了，更何況是自保能力不足、反應遲鈍的小孩跟長者，汽機車不禮讓行人長期以來令人詬病。

不只基隆，外縣市也頻傳有路人走斑馬線被車撞上，或有阿嬤推著嬰兒車過行人穿越道，明明是綠燈竟連續有13輛車通過未禮讓，直到燈號轉為紅燈，阿嬤趕緊推著嬰兒車退回來。

謝國樑上任後，深入了解台灣汽機車敢那麼無忌憚，就是因為執法寬鬆，罰則又輕，長期下來駕駛就容易抱著追求方便、得過且過的心態，不把禮讓行人放在眼裡橫衝直撞，交通亂象叢生被外媒形容成「行人地獄」，交通事故死傷連年攀升，也不利光觀。

謝國樑力推「行人友善」政策，除了加強取締路口未禮讓行人的執法，民眾也可主動提出檢舉，經過近2個月「宣導併執法期」後，3月1日正式展開嚴正執法 ，根據基隆市警察局交通隊在2月治安會報提出報告，今年1月20日起到2月15日，總計約取締汽機車不停讓行人數百件，1月至2月15日行人交通事故發生81件，較去年同期114件減少33件，下降幅度達28.9％，顯示行人友善政策有效降低事故發生。

謝國樑從法令著手外，更進一步推出行人友善政策二部曲，將在國小路口劃設「綠色斑馬線」，基隆市漸漸形塑出行人友善的全新風貌，對於疫後國門大開，國外光觀客搭郵輪抵達基隆港進入基隆感受到的友善，絕對會讓台灣在國際形象上大大加分。

不過，謝國樑對駕駛人強力執法，難免招來其他聲音，有市民認為市府要求汽機車讓人，開始有禮讓行人的文化後，遇到不守規矩的行人怎麼辦？不走行人穿越道過馬路的行人不在少數，嚴加取締汽機車的同時，應該也要好好管理、教育行人。