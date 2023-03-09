男星宥勝主持節目《冒險王》成名，也把YouTube頻道經營得很好，因想陪伴孩子成長，上月23日宣布未來1年當家庭主夫。事隔2個禮拜，宥勝突PO文發現老婆「竟然直接從生活裡消失」，才意識到過去在內心埋怨妻子不在乎他的想法是錯的。

宥勝昨（8日）在臉書發文提到，他從過年期間就開始練習全心照料孩子的生活，起床、吃喝拉撒、活動、睡覺以及老師交代的作業都要顧到，有天筋疲力盡地把孩子哄睡後，突然意識到不對勁：「咦？老婆呢？」宥勝坦言這種感覺很詭異，明明知道老婆都在，卻完全不記得她在哪出現過。

此時，宥勝想起曾在內心怪罪過老婆很多年，當時覺得太太已不在乎他，把全部心力放在一對子女身上，「結果我完全錯了，這一切只是因為我們三年內生了兩個孩子，而我只需要面對我習以為常的工作，但她卻選擇扛下她從未經歷的人生....。」

宥勝感謝老婆願意原諒幼稚又任性的他，也感謝她把孩子照顧得勇敢有愛又健康，「我不知道我接手後家裡會變得如何，但確定的是，我應該能體會更多妳的心情吧？.......」

事實上，宥勝接手家庭主夫的位置時，內心一度既焦慮又感到不真實，擔心自己無法勝任，經過一個多月的嘗試有了新收穫，才漸漸建立起一點信心，「雖然不知道一年之後到底會怎麼樣，但在未來的365天裡，就請各位多多指教。」