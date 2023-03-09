聯嘉總經理黃昉鈺表示，聯嘉視供應商為長期夥伴，除了提供具優勢和競爭力的品質、成本、交期、服務之外，更重視供應商的環境(Environment, E)、社會(Social, S)及治理(Governance, G)等面向，希望攜手共同推動價值鏈的永續發展。

而針對歐美汽車原廠和Tier-1廠，已經開始陸續對產品碳足跡提出需求，產品生命週期的碳計算，勢必得仰賴與上下游供應商的合作。因此，聯嘉已將供應商的ESG表現列為選商考量之一，希望一同打造更具專業度、柔韌性、創新性與影響力的汽車永續供應鏈。

聯嘉的供應商都相當重視本次的ESG推動大會，多指派高階主管或ESG主管代表出席，黃昉鈺在會中指出，全球汽車供應鏈ESG目標、聯嘉ESG推動經驗相傳，以及希望供應商配合事項。透過供應鏈攜手減碳，垂直整合汽車產業鏈，提供更環保減碳且具競爭力的產品，才能滿足或超越客戶需求，為客戶帶來價值。

大會特地將近百位的供應商代表分組競賽，與會供應商也積極分享企業如何兼顧EPS與ESG，以及採取哪些措施來進行節能減碳。透過本次大會深入的討論與交流，教學相長，為建構「聯嘉光電減碳體系」立下里程碑。