近來空氣污染嚴重，環保署今日（9）早發布「紅色警示」，提醒北部、中部、雲嘉南地區、金門地區的民眾都應減少在戶外活動。除了減少外出及外出佩戴口罩外，營養師建議民眾可多食用6類食物，增強身體對抗空污帶來的危害。

營養師高敏敏在其臉書粉專上表示，空污可能會引發健康多項危機，包括肥胖與糖尿病、眼睛癢痛、心血管硬化、過敏症狀加劇、呼吸道傷害、課業成績變差，民眾在飲食上可多食用6類食物，以增強身體免疫力，降低空污帶來的傷害，包括吃好油、維生素C含量高水果、十字花科蔬菜、β胡蘿蔔素、茄紅素、維生素E。

1. 吃好油：可降低發炎反應，例如鮭魚、堅果類、橄欖油。

2. 維生素C含量高的水果：例如奇異果、柑橘類、櫻桃、芭樂。

3. 十字花科蔬菜：因富含蘿蔔硫素等營養素，可防癌、抗氧化，例如花椰菜、西蘭花、白蘿蔔、高麗菜。

4. β胡蘿蔔素：可提升上呼吸道抵抗空污的能力，例如紅蘿蔔、南瓜、木瓜。

5. 茄紅素：幫助修補受損細胞，例如大番茄、小番茄。

6. 維生素E：保護細胞膜上脂質不被氧化，例如酪梨、芝麻、黃豆、穀物。