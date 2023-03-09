嘉義一名16歲少女小芳（化名）109年透過朋友認識一名男子，男子某日到她家中在神明廳前自稱是乩身，要求她脫衣服，否則出去會被車撞死，小芳嚇到照做後遭強行摸胸，男子之後還射精在她內衣內褲上，再要求她穿上，甚至偷拍洗澡畫面，法院判男子4年6月徒刑，可上訴。

判決書指出，男子在109年1月透過友人認識小芳，後來與2名友人到小芳家中，在2樓神明廳恫稱「我是乩身要聽話脫衣服，否則出去會被車撞死。我朋友不聽我的話就被車撞死，這都是神明的意思」，小芳後來嚇到只好脫掉上衣、內衣，讓男子摸胸，之後男子在接下來3個月不斷猥褻小芳。

男子還曾要求小芳交出身上穿的內衣內褲，之後射精在其衣物上再要求穿回一次，之後還趁要求小芳洗澡時開視訊，他再趁機把裸體畫面截圖；法官認為男子假藉鬼神之說而以怪力亂神方式違反女子意願，強制猥褻行為，造成對方身心折磨及傷害，也破壞女子對人的信任感。

法官衡量男子高職畢業後，未婚、無子女，目前無業，生活開銷來源由家人提供，現領有身心障礙手冊，而在餐飲業打工之母親同住，及坦承犯行；依4項強制猥褻罪分別判處8個月徒刑，再依使少年被拍攝猥褻行為電子訊號罪，處有期徒刑3年2月，合併判處4年6月。