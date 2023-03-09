台南市長黃偉哲率台南在地業者組團參加2023東京國際食品展，為台灣農產開拓海外行銷通路，他此行也特別帶著限定版蘭花「台南400－蘭得有心人」跨海到日本亮相，花瓣上「Tainan」字樣與可愛的粉紅愛心，果真成功吸引眾人目光，他也強調，有信心能把蘭花打入日本市場。

南市府表示，「台南400－蘭得有心人」由世茂農業生技透過奈米技術噴染，在2023台灣國際蘭展首度曝光，上頭「Tainan」字樣及愛心不僅配合314白色情人節，也是為了2024台南400所推出限定色系，除於蘭展期間預購販售外，並於此次東京國際食品展同時亮相，展現台南在生技農業技術上的堅強實力。

黃偉哲表示，全世界蝴蝶蘭有三分之一在台灣，台灣蝴蝶蘭有二分之一在台南，也就是說，全世界蝴蝶蘭有六分之一在台南；台南後壁目前正舉辦2023台灣國際蘭展，展出蘭花品種豐富多元，其中「台南400－蘭得有心人」透過奈米技術噴染，為雪白蝴蝶蘭增添美麗色彩，愛心圖案更應景即將到來的314白色情人節。

3月7日至10日於日本Tokyo Big Sight場館開展的東京國際食品展，盛況空前，其中台南館更辦得有聲有色，參與展覽的朋友除品嘗台南美食，還能賞蘭花，大飽眼福。

黃偉哲說，台南蘭花產業擁有相當高水準的培育技術，出產的蘭花品質優，在國際具有很強的競爭力，此次特別帶來限定版蘭花，要讓外國看見台南蘭花實力，他也強調，「很希望、也很有信心能把蘭花打入日本市場。」

南市府農業局表示，東京國際食品展是亞洲規模最大的食品展，許多日本大型超市、連鎖通路、食品批發商及食品電商，都會前來了解接洽並評估進口，是打入日本市場非常重要的管道。今年進軍東京食品展的台南農產品，獲得國際採購人員好評，不僅有大型商社專程造訪，也有貿易商、超市通路商等潛在買家，在展區仔細品嘗與詢價。