一名男子昨天深夜近12時，突然從北向五堵出口處，逆向走進國道，並走在外側車道上，不少駕駛見狀，立刻通報國道警察，未料警方才接獲報案，2分鐘又接獲行人遭到撞擊的電話，當員警趕到場時，發現該名男子連續遭到1輛大貨車及2輛自小客撞擊並輾過，造成臟器外露慘死，目前警方正調查車禍原因，並已查出死者身分，交由家屬處理。

根據警方調查，勤務指揮中心於8日23時44分接獲通報，國道1號北向6.8里五堵路段有行人，立即通報線上巡邏車前往查看，2分鐘後即接到民眾報案行人被車輛撞擊，立即通知119派救護車消防車，並通知緩撞車到場，員警於二分鐘即抵達現場，行人遭壓在一部自小客車前保桿下，經警消目視行人已明顯死亡，將行人移置外側路肩後，通知基隆市立殯儀館派人至現場處理。

男子不明原因疑似從北向五堵出口逆向進入國道後，順向行走於外側車道往北，遭3輛車連續撞擊慘死。(戴志揚翻攝)

男子不明原因疑似從北向五堵出口逆向進入國道後，順向行走於外側車道往北，遭3輛車連續撞擊慘死。(戴志揚翻攝)

員警初步調查，62歲的李姓男子不明原因疑似從北向五堵出口逆向進入國道後，順向行走於外側車道往北，遭行駛在外側車道由成姓男子駕駛自小客車撞擊後，再遭楊姓男子駕駛的一部大貨車撞擊，最後遭陳姓男子駕駛的自小客車碾壓在車底，身體蜷曲頭部破裂腦漿外溢，警消到場後，行人已當場死亡，經通知家屬，家屬表示李男早上即出門，並不清楚他的去向，經警方通知，才知李男遭撞身亡。

3位肇事駕駛經員警施以酒測均無酒精濃度反應，肇事原因警方還要進一步釐清，後續報請基隆地檢署相驗。

國道警呼籲，用路人應遵守交通規則，行車應保持安全距離，提高警覺注意車前狀況，另機車、腳踏車、行人應注意標誌勿上國道以免憾事發生。